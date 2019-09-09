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رياضة

رئيس الإسماعيلي : متفائل بالدراويش الموسم المقبل وأتمنى استعادة ثقة الجماهير

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:56 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
حبيبة معتز
أعرب المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن تفاؤله بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في الموسم القادم والذي يبدأ مع انطلاق مباراة الدراويش أمام أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة أهلي بنغازي الليبي، التي تقام يوم 13 سبتمبر الحالي، على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

وقال إبراهيم عثمان في تصريحات للصحفيين : " أشعر بتفاؤل كبير حيال ما يجري داخل الفريق، والرغبة في تحقيق الفوز أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية".

وأضاف رئيس الإسماعيلي : " سعيد بالتعاون الواضح بين أفراد الجهاز الفني بقيادة ميودراج يسيتش، تلك الروح تدعونا للتفاؤل بأن الفريق سيعود إلى مكانته الموسم المقبل ".

واختتم إبراهيم عثمان تصريحاته، قائلا: "أتمنى أن تكون مباريات الموسم الجديد بداية من أهلي بنغازي انطلاقة قوية يحصل من خلالها على ثقة الجماهير، التي أنتظر حضورها في الملعب ومساندة الفريق واللاعبين ".

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