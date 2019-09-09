برلماني يشيد بجهود وزارة الداخلية في إعادة السيارات المسروقة

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين بجهود الداخلية في إعادة السيارات المسروقة، وإدخال الطمأنينة في قلوب المواطنين، وأن هناك أمنا وأمانا، وأنهم لا يخافون على أنفسهم، حيث توجه الداخلية الضربات الأمنية باستمرار لكل لصوص السيارات، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين وسرقة سياراتهم.



وأشار النائب إلى أن متوسط ضبط السيارات المسروقة من 10 إلى 30 سيارة تقريبا يوميا، حيث لا تتوانى الداخلية في ذلك، حيث تقوم بإصدار نشرة عنها فى جميع مديريات الأمن، ومن خلال الأجهزة الحديثة، على مستوى المحافظات، تقوم بالقبض على هؤلاء اللصوص وتعيد السيارات إلى أصحابها.



وأشار النائب إلى سرقات السيارات في كل دول العالم، ولكن الأهم هو النجاح في إعادة هذه السيارات إلى أصحابها، حيث قامت الداخلية بتخصيص وحدة خاصة لمباحث سرقة السيارات داخل كل قسم، نظرا لأهمية وخطورة تلك الجرائم، كما أن وحدات المرور التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بدأت في تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبات عند الفحص، حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغ بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونيًا عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.

