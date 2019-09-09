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رياضة

مدير الكرة بالمنيا يتواصل مع "سمارة" لحسم الصفقة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:24 م
محمد سمارة مهاجم
محمد سمارة مهاجم فريق مصر
مالك خالد
أجرى الدكتور محمد عليان مدير الكرة بنادي المنيا، اتصالات مع محمد سمارة مهاجم فريق مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، من أجل التعاقد معه لدعم صفوف الفريق خلال الممتاز "ب".

وطلب عليان من سمارة الحضور للنادي من أجل التفاوض على المقابل المادي وتفاصيل إتمام الصفقة، سعيا للانضمام للفريق لدعم خط الهجوم بالممتاز"ب".

وجاء اتصال عليان باللاعب محمد سمارة لطلب ضمه للفريق، بعد ترحيب سمير كمونة بانضمام اللاعب للفريق عقب جلسة جمعته مع رئيس النادي عاطف عبدالجابر، وأقنعهم بضرورة تواجد سمارة نظرا لإمكانياته الهجومية.

وقد تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة بصفقة رسمية لنادي المنيا فى حال إنهاء الاتفاقات المالية مع اللاعب محمد سمارة.

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