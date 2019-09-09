معسكر لحكام الدرجة الأولى لشرح التعديلات الجديدة

بدأت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا قصيرا لـ 35 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى سبق نجاحهم في الاختبارات البدنية.



ويستهدف المعسكر الذي يستمر لمدة يومين بأحد فنادق مصر الجديدة شرح تنفيذ التعديلات الجديدة نظريا وعمليا والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد.



جدير بالذكر أن قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 في الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل، وذلك بقاعة اوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشرة.



