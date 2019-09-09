يايا سانيه يخرج من حسابات بني سويف بعد ضم كونيه وليتشا

اقترب اللاعب البوركيني يايا سانيه لاعب وسط نادي بني سويف من الرحيل عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدورى الممتاز "ب".



ونجح النادي خلال الأيام الماضية فى التعاقد مع ثنائى أفريقي وهم النيجيري أتبونج ليتشا لاعب الوسط، والإيفواري إبراهيما كونيه رأس الحربة لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.



وعقب ضم النادي الثنائى ليتشا وكونيه أصبح وجود يايا سانيه صعب فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتم التفاوض مع اللاعب حول رحيله عن الفريق والحصول على الاستغناء الخاص به ليكون خارج صفوف النادي فى الموسم الجديد.



ويسعي نادي بني سويف بقيادة حسن موسى للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.