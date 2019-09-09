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أخبار العالم

وكالة: كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا في أواخر سبتمبر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:12 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
رويترز
ذكر دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن بيونجيانج مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر وذلك بعد أن تعثرت منذ قمة فاشلة بين زعيمي البلدين في فبراير.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان الذي يتفق عليه الجانبان.

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