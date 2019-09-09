بعد ظهورها بشبشب.. الجمهور لـ نانسي عجرم: صوابع رجلك كبيرة

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ.



وظهرت نانسي عجرم وهي ترتدي فستانا مشجرا قصيرا وشبشب مع إسدال شعرها علي كتفيها.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ليش شعرك منكوش " و" صباع رجلك كبير اوي يا نانسي " و"شعرك مو مرتب " و " قمر" عسل ماشاء الله ".



وكانت آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.



يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".