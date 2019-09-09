مقابر ترد الروح.. الكومنولث من أشهر المعالم التاريخية في السويس

تعتبر مقابر الكومنولث، واحدة من أشهر المعالم التاريخية التى تقع فى قلب محافظة السويس الباسلة والتى اشتهرت بين أهل المدينة باسم المقابر اليهودية بالرغم من أنها ليست مخصصة لأبناء ديانة معينة ولا يوجد قبر واحد يحمل اسم الديانة اليهودية .



وظلت مقابر الكومنولث تحتفظ برونقها وجمالها والاهتمام بالورود الزاهية بداخلها حيث تم إنشاؤها فى عام 1917 حيث إن هيئة الكومنولث اعتبرت أن مصر قاعدة هامة فى الحربين العالميتين ، ففى أعقاب هجوم غير ناجح تعرضت له مصر فى الحرب العالمية الأولى من قبل القوات التركية من جهة الشرق أصبحت قاعدة الانطلاق التى منها تم مساندة الغزو اللاحق لسيناء وفلسطين ولبنان وسوريا، أما فى الحرب العالمية الثانية كان التهديد قادمًا من جهة الغرب.



ويقول سعد محمد أحد سكان حى الاربعين والمقيم بالقرب من المقابر، إنها أقيمت لضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية الذين كانوا يخضعون للإمبراطورية البريطانية ودفنوا على أرض مصر باعتبارها كانت طريقا أو ميدانا فرعيا لهذه الحروب بحكم خضوعها للاحتلال البريطانى، وبرغم أن مصر رفضت فكرة الانضمام لدول الكومنولث التى تضم معظم المستعمرات البريطانية السابقة والتى تربطها ببريطانيا علاقات وثيقة.



ويضيف: توجد مجموعة من هذه المقابر على مستوى مصر فى القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتضم مقابر الكومنولث بالسويس قبورا لجنود مختلفي الديانات من مسيحيين ومسلمين وهندوس وجنسيات متعددة من الإنجليز والهنود والاستراليين وتشرف على تلك المقابر هيئة الكومنولث لمقابر الحرب وهى هيئة دولية تتبع رابطة الشعوب البريطانية المعروفة بـ رابطة الكومنولث التى أسست هذه الهيئة وتشرف عليها، ومقرها بقصر مارلبورو فى لندن وتضم جنود دول فرنسا وبريطانيا والهند ومازال إلى يومنا هذا يقوم ذووهم بزيارة القبور الخاصة بالجنود ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية ومن ينفق على هذه المقابر الخاصة بالكومنولث هى السفارة البريطانية بالقاهرة والتى تتولى جميع النفقات ورواتب العاملين وما يطلب من أجل الحفاظ على المقابر.



ويقول عبدالله محمد أحد المشرفين على مقابر الكومنولث بالسويس إن هذه المقابر تضم جنود دول فرنسا وبريطانيا والهند ومازال إلى يومنا هذا تقوم الأسر بزيارة القبور الخاصة بالجنود ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية، ومن ينفق على هذه المقابر الخاصة بالكومنولث هى السفارة البريطانية بالقاهرة والتى تتولى جميع النفقات ورواتب العاملين وما يطلب من أجل الحفاظ على المقابر، مشيرا الى أنه كان يأتى منذ سنوات أسر ومعها فرق موسيقية كانت تعزف ألحانا جنائزية أمام المقابر ولكن توقفت الفرق الموسيقية عن الحضور ومن يأتي فقط الأسر بدون فرق موسيقية كما كان يحدث فى السابق.





