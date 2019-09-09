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أخبار البلد

الأوقاف: واجب المعلم والمتعلم.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:59 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة في بيان لها: نحن على مشارف عام دراسي جديد نسأل الله عز وجل ان يكون عام جد واجتهاد وتفغوق لجميع أبنائنا، مؤكدة ان الإسلام أعطى العلم أولوية كبرى وعناية خاصة فهو حياة القلوب ومصباح الأبصار إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجة العالية في الدنيا والآخرة وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام .

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