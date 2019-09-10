الأسمدة أزمة كل عام فى موسم الصيف.. المزارعون: السوق السوداء دواء مر لابد منه.. والزراعة: جار توصيل باقي كميات السماد لمستحقيها





تأخر تسليم حصص الأسمدة لبعض المزارعين فى عدد من قرى قنا، دفع بعضهم إلى توجيه اتهامات لمسئولى الزراعة بافتعال أزمة جديدة ومحاباة بعض القرى والمزارعين ، وهو ما يهدد بتلف وتدمير المحاصيل الزراعية خاصة القصب الذى يستهلك كميات كبيرة من السماد خلال فترة الصيف.





الأزمة دفعت العديد من النواب إلى التدخل لدى مديرية الزراعة لإيجاد حلول عاجل للأزمة قبل أن تتفاقم، وحماية المزارع البسيط من استغلال السوق السوداء والتي يصل فيها سعر الجوال الواحد إلى 340 جنيه، فى حين أن سعرها المدعم 165 جنيه سواء للنترات أو المخصوص، وهو ما ينذر برفع أسعار المحاصيل التى يتم تسميدها بأسعار السوق السوداء والتى لا تراعى المستوى المادى للمزارعين أو الكميات المنتجة فى النهاية، ويهدد بتلف الكثير من المحاصيل.





وقال عبده عوض"مزارع"، إن الأزمة موجودة فى مناطق وقرى معينة، بينما بعض القرى فيها اكتفاء ذاتى من الأسمدة، وهو ما يضطرنا إلى شراء جوال السماد ما بين 300 إلى 340 جنيه من التجار وهو ما يتسبب فى معاناة كبيرة لنا، خاصة أن الأرض لم تعد كما كانت من قبل، وفى نفس الوقت لا يمكن ترك الأرض بدون سماد حتى لا نخسر كل شيء.





وأضاف محمد عبدالرحيم"مزارع"، أن أسمدة المحصول الصيفى لم تصل حتى الآن وسينتهى الموسم فى 30 سبتمبر الحالى، وما يتم صرفه هو من الموسم الشتوى، وهذا ما يهدد المحاصيل الصيفية بالتلف، خاصة الذرة الرفيعة والشامية التى لم تحصل على نصيبها من الأسمدة حتى الآن، إضافة إلى أن خط غرب مركز قنا بداية من قرية دندرة ومرورًا بالترامس والطويرات والدير وانتهاءًا بالمحروسة لم يحصل على شيكارة واحدة من أسمدة الموسم الصيفى حتى الآن.





و أشار أحمد عبدالغفار" مزارع"، إلى أن الشركة المسئولة عن التوزيع تقوم بتوزيع الكميات فى أماكن معينة، قد تبعد عن أماكن إقامة المزارعين أكثر من 30 أو 40 كيلو، مما يضطره إلى استئجار سيارة ربع نقل تتسبب فى معاناة مالية شديدة للمزارعين، من أجل الحصول على كميته التى لا تتعدى فى بعض الأحيان 5 أجولة، وبعض المزارعين يحصل على شيكارة واحدة وقد تكون ربة منزل صاحبة الحيازة، ويضطرها ذلك للشراء من السوق السوداء بدلًا من المعاناة التى تتكبدها فى الذهاب إلى قرية أخرى للحصول على حقها من السماد.





ويرى يوسف عبد الراضى"رئيس جمعية منتجى القصب بمحافظات الصعيد"، أن نسب تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية أفضل من العام الماضى، حيث وصلت نسبة تسليم الأسمدة لـ 80% حتى الآن، مطالبًا بتسليم باقى الحصص لكافة المناطق التى لم تصرف حتى الآن قبل انتهاء الموسم الصيفي نهاية الشهر الجارى.



