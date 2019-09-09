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أخبار العالم

الكشف عن جاسوس أمريكي يعمل في مؤسسة السلطة الروسية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:24 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
عرفة البنداري
قالت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، إن جاسوسا أمريكيا عمل داخل مؤسسة السلطة في روسيا، تم إخراجه من هناك خلال الفترة الماضية.

وأوضحت شبكة سي إن إن الإخبارية أن الخطوة جاءت بسبب مخاوف من أن يقوم الرئيس الأمريكي ومسؤولون في إدارته باستعمال معلومات سرية وخاصة جدا وصلت إلى الولايات المتحدة من الجاسوس المذكور، بشكل يمكن أن يؤدي إلى اكتشافه.

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