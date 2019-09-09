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فن

توفانا توركاى تنضم لـ التفاح الممنوع

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:46 م
صدى البلد
أحمد البهى
انضمت الفنانة توفانا توركاى الى فريق عمل مسلسل " التفاح الممنوع " بشكل رسمى ، وذلك بعد ان أتمت تعاقدها مع الشركة المنتجة بشكل نهائى خلال الساعات الماضية .

يذكر ان توركاي ولدت فى مدينة اسطنبول بتركيا عام 1990 ، وانتسبت إلى كلية الإعلام، قسم الإذاعة والسينما، في جامعة "بي" باسطنبول.

وبدأت حياتها المهنية من خلال الاشتراك بعدة إعلانات تجارية، وهو ما لفت أنظار المنتجين إليها، فطلبوها للتمثيل فتدربت على التمثيل في أكاديمية نيودان.

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