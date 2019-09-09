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رياضة

المصري تحت 18 عاما يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:28 م
المصري تحت 18 عام
المصري تحت 18 عام
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
واصل فريق النادي المصري تحت 18 عام استعداداته لمباراته الهامة امام طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

وخاض الفريق مرانه عصر اليوم بملعب السيد متولي بحضور الكابتن سعيد إبراهيم مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين ، حيث ركز خلاله الكابتن أحمد نبيه المدير الفني للفريق علي بعض الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يسعى من خلالها الفريق لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على طنطا بهدف للاشئ خلال الجولة الماضية.

وعلى هامش المران خضع اللاعب محمد عيسي شقيق اسلام عيسي نجم المصري السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالي للاختبار تحت إشراف الجهاز الفني ، حيث ظهر اللاعب بمستوي فني وبدني طيب للغاية

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