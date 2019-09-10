الإهمال يضرب متحف عرابي.. افتتح في 1973 تكريمًا لذكرى الزعيم.. تحول إلى خرابة وتسكنه القمامة.. النيابة الإدارية تكشف سرقة مقتنيات وانتشار الماعز داخل الحديقة.. والأهالي يطالبون بالتدخل

يقع المتحف في قرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي

يضم المتحف مجموعة صور ولوحات تاريخية ووثائق تتعلق بعرابي

حرق مخلفات القمامة والنفايات بجوار سور المتحف





تحتفل محافظة الشرقية اليوم بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر تزامنا مع وقفة الزعيم "أحمد عرابي" في وجه الخديوي "توفيق" شاهرًا سيفه على جواده وعرض مطالب الشعب في مواجهة الخديوي والقنصل البريطاني (كوكس)، أمام قصر الخديوي وسمى ذلك اليوم "يوم عرابي.





وقال عرابي مقولته المشهورة: "لقد خلقنا الله أحرار ولم يخلقنا تراثًا وعقارًا فوالله الذى لاإله إلا هو إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم"، فأذعن الخديوي إلى مطالب العرابيين وسقطت الوزارة وتم تعيين شريف باشا رئيسا للوزارة ولكنه رفض الطلبين الأخرين فانفجرت الثورة تفصف بحكم الخديوي.





متحف الشرقية القومي

وعلى بعد 2 كم من مدينة الزقازيق على الطريق المؤدي إلى فاقوس وصان الحجر تقع قرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي وبها متحف الشرقية القومي.





ورصد صدي البلد ما أل اليه متحف الزعيم أحمد عرابي والقاء الضوء علي أهم مطالب أهالي قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق مسقط رأس الزعيم "عرابي".





متحف أحمد عرابي أو ما يسمي بمتحف الشرقية القومي تم افتتحه عام 1973 تكريمًا لذكرى الزعيم أحمد عرابي ويضم مجموعة من الصور واللوحات التاريخية بالإضافة إلى تماثل نصفية ووثائق تتعلق بعرابي ورافقه.





تحيطه القمامة

ولكن بمجرد وصولك الي المتحف تجد القمامة والرائحة الكريهة هي أول المستقبلين لك حيث انتشرت القمامة حول المتحف بالرغم من حرص الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية علي رفعها اول بأول ولكن الأهمال هو من ماحول المتحف الي ماهو عليه الأن.





حملة تفتيشية

فيما شن رجال النيابة الأدارية حملة تفتيشية مكبرة بناءا علي الشكاوي المتعددة من سيطرة الإهمال علي المتحف ومنزل الزعيم عرابي حيث تبين لهم أنتشار الماعز داخل حديقة المتحف، والسرنجات وبقايا الأدوية والمواد المخدرة، وحرق مخلفات القمامة والنفايات بجوار سور المتحف.





وكشف تقرير أعضاء هيئة النيابة الإدارية، عن وجود تلف بمبنى المتحف، وآثار حريق بالمنزل، ووجود مخزن حفريات داخله بالمخالفة، علاوة على تغيب عدد كبير من العاملين، وعدم جود بعض المقتنيات التى تمت سرقتها من داخل المتحف والمنزل، عبارة عن صور فوتوغرافية ومخطوطات.





مطالب شعبية