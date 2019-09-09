فيل عنيف يقلب شاحنة بخرطومه .. شاهد ماذا حدث للسائق

تمكن سائق من الهرب دون تعرضه لإصابات بعد ان حطم فيل ضخم شاحنته المتوقفة على الطريق عبر خرطومه الضخم.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميلي ميل"، فيلا هنديا يدفع عربة متوقفة بخرطومه ليقلبها رأسًا على عقب في ولاية البنغال الغربية بالهند.



ويبين الفيديو السكان المحليين وهم يوجهون فيلًا على الطريق عندما حاولت إحدى الشاحنات تجاوزه.



ومع ذلك ، يتوقف الفيل البري في مسار الشاحنة ويقترب منها، ليدفعها بخرطومه العملاق ويقلبها دون عناء .



وحين ابتعد الفيل عن الشاحنة هرع السكان المحليون نحو السائق لإنقاذه ، ليتبين انه تمكن من الهرب خلال الهجوم على سيارة دون أن يتعرض لأي إصابات.



