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أخبار البلد

الأوقاف: ضريح الحسين مغلق للإصلاحات في ذكرى عاشوراء.. والمسجد مفتوح أمام المصلين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:42 م
ضريح الحسين
ضريح الحسين
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن ضريح مسجد الحسين يتم به بعض الإصلاحات في الوقت الحالي ولم يتم غلقه كما يردد البعض من كل عام في هذا التوقيت في ذكرى احياء يوم عاشوراء، لافتا الى ان هذه الإصلاحات مستمرة لعدة أيام ولم يتم تحديد موعد انتهائها.

وأضاف طايع لـ " صدى البلد" ان مسجد الحسين مفتوح أمام المصلين في جميع الصلوات الخمس ولا توجد نية لغلقه خلال احتفالات ذكرى عاشوراء ، غير ان هناك بعض الاحتياطات الطبيعية تم اتخاذها كما يحدث كل عام في هذا التوقيت .

وأوضح رئيس القطاع الديني أنه تم التنبيه على القائمين على المسجد بضرورة فتح المسجد أمام المصلين قبل الأذان بربع ساعة تقريبا وغلقه فور الانتهاء من الصلاة مباشرة ولن يسمح بالجلوس داخل المسجد لأوقات طويلة .

وفي السياق ذاته عممت وزارة الأوقاف منشورا داخليا أكدت خلاله أنها لن تسمح بأي ممارسات طائفية، لا في ذكرى عاشوراء ولا في غيرها، مبينة أن أي محاولات لاستعراضات طائفية وبخاصة في مساجد آل البيت ستواجه بكل حسم وبالقانون، وأن أي وطني مخلص لوطنه لا يمكن أن يكون مثار فتن أو قلق أو يعمل على إثارة أي اضطرابات أو قلاقل.

وشددت الوزارة ، على أن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيته سيواجه من الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها .

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