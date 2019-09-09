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اقتصاد

المالية تطرح سندات آسيوية ودولية.. قريبا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:57 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية خلال العام الجاري طرح سندات دولية بالعملات العالمية من بينها اليوان والين الياباني والمعروفة بسندات " الباندا و الساموراي".

ذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أنه جار إعداد دراسات متأنية ومستفيضة في ذلك الملف في ظل التغيرات الدولية العالمية.

كان "صدي البلد" سبق ونشر إجراءات وزارة المالية خلال الفترات الراهنة والمحددة في النصف الأول من العام المالي الجاري، بتوجهات الوزارة لطرح سندات دولية باليورو والعملات الآسيوية تصل قيمتها لما لنحو 5 إلي 7 مليارات دولار بعد نجاح حملاتها الترويجية للسندات الدولية بالتزامن مع خطتها للعودة للأسواق الدولية ونجاح طرح سندات دولارية بـ2.5 مليار دولار في فترات سابقة.

في المقابل أعلنت الوزارة عن خطتها لإجراء مقاصة لسداد التزاماتهم لديها بالإضافة لدراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها.

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