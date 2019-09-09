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فن

سب وقذف .. إحالة حكيم للتحقيق العاجل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:46 م
حكيم
حكيم
نورا نبيل
أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد أبو اليزيد أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة وأن الأمر تم إحالته للمجلس في الاجتماع القادم.

وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل قد تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

كما يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخير التي جرت قبل شهرين، كما يناقش المجلس عددا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.

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