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برلمان

برلمانى: اللجنة الدينية تناقش 4 قوانين مهمة خلال دور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
اللواء شكرى الجندى
اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب
أسامة علي
قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه مع انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب فإن اللجنة الدينية بالبرلمان ستكون مع موعد مع مناقشة العديد من القوانين المهمة وكذلك طلبات الإحاطة.

وتابع شكرى الجندى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان هناك العديد من القوانين المهمة التى سيتم مناقشتها وهى، قانون من له حق عرض الفتوى فى مصر، قانون من له حق الظهور الإعلامي من رجال الدين للتحدث فى هذا الشأن، قانون تنظيم العمل داخل دار الإفتاء،وقانون تنظيم العمل بهيئة الفتوى المصرية.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، سيتم ايضا مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الهامة الخاصة بإجتماعات الأزهر الشريف، انشاء المعاهد الأزهرية وتجديدها، وطلبات الإحاطة الخاصة بالمساجد والزواية وتوفير الأئمة والعاملين بها.

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