برومو 13 سببًا يقترب من 5 ملايين مشاهدة

تمكن البرومو الخاص بمسلسل "13 سببًا " ، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب .



حقق برومو الموسم الثالث من المسلسل ما يزيد عن 4 ملايين ونصف مشاهدة ، وهو ما اهله للتواجد ضمن قائمة البروموهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب .



13 سببًا هو مسلسل دراما أمريكي، مبني على رواية بنفس العنوان للكاتب جاي آشر.



المسلسل من تطوير برايان يوركي. وقد بلغ عدد حلقات الموسم الأول من المسلسل ثلاث عشرة حلقة ، وتم عرضها عام 2017 .