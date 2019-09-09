ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برومو 13 سببًا يقترب من 5 ملايين مشاهدة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:56 م
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن البرومو الخاص بمسلسل "13 سببًا " ، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب .

حقق برومو الموسم الثالث من المسلسل ما يزيد عن 4 ملايين ونصف مشاهدة ، وهو ما اهله للتواجد ضمن قائمة البروموهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب .

13 سببًا هو مسلسل دراما أمريكي، مبني على رواية بنفس العنوان للكاتب جاي آشر.

المسلسل من تطوير برايان يوركي. وقد بلغ عدد حلقات الموسم الأول من المسلسل ثلاث عشرة حلقة ، وتم عرضها عام 2017 .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إشادة بشبكة نتفليكس بعد حذف مشهد مؤلم من أحد مسلسلاتها

البرومو الدعائي لـ فيلم ولاد رزق نمبر وان

بعد 24 ساعة .. برومو ولاد رزق 2 يقترب من المليون مشاهدة عبر يوتيوب

برومو The Witcher يحقق 15 مليون مشاهدة خلال أيام

لقاء ياسمين عبد العزيز و منى الشاذلي الأعلى مشاهدة على يوتيوب

برومو The Witcher يتخطى حاجز 17 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

أزمة عنيفة فى بيراميدز بعد السقوط الكبير أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر

مفاجأة.. أهلاوى بديلا لـ إيهاب جلال حال رحيله عن المصري لتدريب المنتخب.. فيديو

حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية من منصبه

10 سيارات إطفاء تكافح حريق التهم محل مفروشات بوكالة البلح

شاهد .. أول رد من كهربا بعد تتويج الزمالك بـ كأس مصر

آخر ما قاله محافظ الإسماعيلية قبل تقديم استقالته (تفاصيل)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها