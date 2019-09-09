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أخبار العالم

وزيرا خارجية الأردن وتونس يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:29 م
وزير الخارجية وشئون
وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مع وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سلمي للازمة السورية، والتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - أن البلدين ماضيان في تطوير علاقاتهما الراسخة وتعزيز تعاونهما في المجالات كافة بشكل أوسع وتنسيقا أكثر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان زيادة التعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدين أهمية التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين والخطوات التي يتخذانها لزيادة التعاون بينهما.

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