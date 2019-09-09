غرق سفينة بـالقرب من السواحل الأمريكية .. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض غرق سفينة بالقرب من السواحل الأمريكية.



أوضحت أن سفينة شحن جنحت بالقرب من سواحل ولاية جورجيا على المحيط الأطلسي، واندلعت فيها النيران وغرقت وبداخلها بعض الأشخاص.



أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية، أن سفينة بضائع غرقت أمس الأحد، إثر اشتعال النيران بها قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية .



ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 20 شخصًا كانوا على متن السفينة التي تحمل اسم "جولدن راي"، فيما اعتبر 4 آخرين في عداد المفقودين، موضحة أن قوات الإنقاذ تعكف في الوقت الراهن على وضع خطة مأمونة لدخول السفينة، فيما لم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن أسباب اندلاع الحريق.