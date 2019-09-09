بـ تيشيرت ألميريا.. مذيع الشارع يوزع دولارات على المصريين.. اختبر معلوماتك الكروية





والطريف أنه على الرغم من أن المذيع كان يرتدي زي النادي الإسباني "ألميريا" المتميز باللون الأحمر والأبيض الذي قام بشرائه مؤخرا المستشار تركي آل الشيخ، إلا أن العديد من المصريين لم يستطيعوا تخمين ألوان زي نادي "ألميريا"، ولكن كان هناك انحياز واضح من المذيع أن يفوز من شارك في المسابقة من البسطاء.



ولم تكن هذه المحاولة الأولى لتعريف المصريين على نادي "ألميريا"، حيث قدم المستشار تركي آل الشيخ من قبل جائزة عدة سيارات هدية لمن يتوقع نتيجة مباريات سابقة لألميريا، والتي أعلنها على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفاز بها بالفعل عدد من المشتركين في المسابقة.

سيطرت حالة من السعادة على العديد من المصريين المارين في شوارع القاهرة، عندما قام لأول مرة مذيع الشارع أحمد رأفت بتوزيع دولارات عليهم بعد اختبار معلوماتهم الكروية بطريقة كوميدية.