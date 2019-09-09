إسرائيل تحذر مواطنيها: اغلقوا الأبواب والنوافذ.. لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن خرقا أمنيا خطيرا وقع في مستوطنة هار أدار.



وأوضحت القناة السابعة، أن هناك شكوكا ومخاوف بشكل اختراق أمني في المستوطنة، ولفتت إلى أنه تم توجيه نداء لسكان المستوطنة بغلق الأبواب والنوافذ والبلكونات والبقاء داخل البيوت.



وأضافت أن المستوطنين الذين خارج المستوطنة، عليهم البقاء بعيدا وعدم محاولة الدخول إلى المستوطنة في الوقت الحالي.

