البنك الزراعي: نمول معاملات منصة مصر الزراعية

كشف الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي المصري، عن تمويل البنك لمعاملات منصة مصر الزراعية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance، ضمن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي.



وأوضح جمعة في تصريحات له اليوم، أنه بموجب تلك المنصة فإن البنك سيقوم بتمويل المعاملات عبر المنصة الزراعية مما يساهم في تحقيق التوافق والتكامل بين أطراف معاملات الإنتاج الزراعي.



وأشار إلي وجود إجراءات لميكنة الخدمات المالية بمراحلها المختلفة في الدورة التجارية الزراعية وعرض جميع منتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي على الإنترنت وتسويقها وتمويل سلاسل القيمة الزراعية.



وأكد " جمعة" أن هناك مستهدفات لدي البنك في تنويع خدماته الحالية واستحداثها باعتباره الداعم الأول للمنظومة الزراعية وتطويرها.