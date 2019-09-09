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حوادث

محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:06 م
محمد سلطان يشارك
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي
مصطفى رماح
شارك محمد سلطان عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالجيزة الطلبة وأولياء الأمور فرحتهم واستعدادهم للعام الدراسي الجديد وذلك بمنطقة حدائق الأهرام.

وخلال لقائه بهم قام -سلطان- بتوزيع عدد من شنط المدارس بها كافة المستلزمات والأدوات الدراسية على الطلبة مشاركة لهم ودعما معنويا متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا مليئا بالنجاح والتفوق.

وأشار - سلطان - أثناء كلمته للطلبة أن العلم هو أساس تقدم المجتمع ورفعة مكانته والرقي بالوطن، وأن على الطلبة بذل كل الجهد كي يكونوا من المتفوقين وأنه دائما يكرم المتفوقين والناجحين كل عام وهو أيضا محط اهتمام حزب مستقبل وطن.
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد
محمد سلطان يشارك طلبة المدارس استعدادهم للعام الدراسي الجديد

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