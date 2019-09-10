إشادة برلمانية بقرار السعودية إلغاء رسوم تكرار العمرة

أشاد النائب مجدى بيومى أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى، بقرار إلغاء رسوم إعادة العمرة الذى اصدرته المملكة العربية السعودية



واوضح مجدى بيومى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الجانب السعودى هو الذى كان يستفيد من رسوم تكرار العمرة وليس الجانب المصرى وعلى هذا اصدرت محكمة القضاء الاداري المصري قرارا خلال شهر مايو الماضي بإلغاء الرسوم المقدرة بـ 2000 ريال سعودي إى ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت.



وعن تكرار العمرة أوضح أمين سر لجنة السياحة انه يفضل انفاق امواله فى مساعده المحتاجين والاعمال الخيرية كما هو مستحب دينيا على تكرار العمرة.



"قرار بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة"، هذا ما أعلن عنه أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن



ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزير الحج والعمرة قوله إن قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".



وأشار إلى أن هذا قرار إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة" يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.



وأضافت صحيفة عكاظ أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى المضي قدما في تطوير الأنظمة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة والمرور، إذ تستعد الديار المقدسة لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عطفا على التوسع في الخدمات المقدمة الحجاج سنويًا، إضافة إلى التسهيلات التي ستتم لخدمة الزائرين للمملكة.

