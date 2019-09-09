تسهيلات وتمويلات .. الثروة السمكية تزف بشرى سارة لصغار المنتجين

قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إننا نستهدف إنتاج 10 أطنان من الاسماك في الفدان الواحد بمشروعات الاستزراع السمكي، موضحا أن الدولة توفر فرصا لتمويل المشروعات للمستثمرين الصغار مع الاحتفاظ بالشروط التي تضعها الهيئة.



وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن أكبر مشكلة تواجه هذه المشروعات هي توفير الأعلاف لانها كلها مستوردة؛ منوها بأن معدل التحويل الغذائي للأسماك مختلف عن باقي الحيوانات، حيث تأكل السمكة كيلو علف وتنتج مقابله كيلو بروتين.



وأشار خالد السيد الى أنه خلال الفترة القادمة سوف تذهب البنوك الي المزارعين الصغار وتعرض عليهم خططها لتطوير مشروعاتهم مقابل تمويل من البنوك .