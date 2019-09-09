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رياضة

بث مباشر .. مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:40 م
منتخب المانيا
منتخب المانيا
نور عادل
مباراة ألمانيا ضد ايرلندا الشمالية تعد ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، وذلك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والتى يطلق عليها تصفيات يورو 2020.

موعد مباراة المانيا ضد ايرلندا الشمالية

المانيا ضد ايرلندا الشمالية في مباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً باستاد ويندسور بارك في ايرلندا الشمالية في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر تصفيات يورو 2020.

المانيا ضد إيرلندا الشمالية .. ترتيب الفرق

وقبل مواجهة المانيا ضد ايرلندا الشمالية، يحتل الأخير صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

كما قبل مواجهة ألمانيا ضد ايرلندا الشمالية، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد الخسارة أمام نظيره منتخب هولندا، الذي يحتل المركز الثالث بـ 6 نقاط من 3 مباريات.


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