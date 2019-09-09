بث مباشر .. مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

موعد مباراة المانيا ضد ايرلندا الشمالية



المانيا ضد ايرلندا الشمالية في مباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً باستاد ويندسور بارك في ايرلندا الشمالية في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر تصفيات يورو 2020.



المانيا ضد إيرلندا الشمالية .. ترتيب الفرق



وقبل مواجهة المانيا ضد ايرلندا الشمالية، يحتل الأخير صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن.



كما قبل مواجهة ألمانيا ضد ايرلندا الشمالية، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد الخسارة أمام نظيره منتخب هولندا، الذي يحتل المركز الثالث بـ 6 نقاط من 3 مباريات.







تعد ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، وذلك فيوالتى يطلق عليها