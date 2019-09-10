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برلمان

اقتراح برلماني لوضع الفيوم وبنى سويف والمنيا على خريطة الاستثمار السياحي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
قال النائب مجدى بيومى أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للوزارات المعنية بشأن محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا لإستغلالهم سياحيا.

وتابع مجدى بيومى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" الاقتراح يهدف وضع الفيوم وبنى سويف والمنيا على خريطة الاستثمار السياحى والتنشيط السياحى بالمعارض الدولية خارجيا، مؤكدا ان الثلاث محافظات يمتلكون العديد من المقومات السياحية.

وأكد أمين سر لجنة السياحة أن الاستثمار السياحى فى الثلاث محافظات المشار إليها سبقا يفتح الخير لأبناء هذه المحافظات وينشط السياحة الداخلية.

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