الثروة السمكية: مصر بها أرخص بلطي في إفريقيا

قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن المصريين يستهلكون كميات كبيرة من البلطي والبوري؛ موضحا أن مصر بها أرخص سمكة بلطي في إفريقيا بمبلغ 1.25 دولار للكيلو.



وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان سعر كيلو السمك البلطي حوالي 18 جنيها في المزرعة ولكن يرتفع سعره حسب المنطقة التي يوزع بها، مؤكدا أن سعر السمك البلطي في أوروبا 6 يورو.



وأشار السيد، الى أن مصر تصدر إلى أوروبا مجموعة من الأسماك البحرية، مرتفعة الثمن التي تستغرق وقتا كبيرا في الإنتاج مثل الدنيس والقاروص.