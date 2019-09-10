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برلمان

اليوم..طلائع برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية فى ضيافة مجلس النواب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
يعقد مجلس النواب المصري فى الحادية عشر صباح، جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع "برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية ، وذلك فى إطار التعاون بين البرلمان وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وذلك بحضور وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف ورئيس لجنة التعليم الدكتور سامى هاشم وأعضاء اللجنة وعدد من النواب بالبرلمان ورئيس لجنة الشئون الدينية وأعضاء اللجنة .

يشار إلى أن مجلس النواب منذ انعقاده عام 2016 عقد العديد من جلسات المحاكاة للشباب بالتعاون مع مؤسسات مختلفة .

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