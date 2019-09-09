ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ هوت شورت ريهام ايمن تودع الصيف.. ومتابعون: القمر زعلان ليه

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:13 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بمجموعة من الصور لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حلت الفنانة ريهام ايمن بإطلالة جذابة بارتدائها تيشيرت أبيض وهوت شورت، وأخفت شعرها بارتدائها قبعة علي رأسها.

الفنانة ريهام ايمن لم تتكلف بارتداء الإكسسوارات المكلفة، ووضعت ساعة بيدها مع ميكب خفيف علي وجهها بلون ترابي. 

وعلقت الفنانة ريهام ايمن على الصورة "انا حزينة جدا لان الصيف علي وشك ان ينتهي".

لقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمر" و"الجمال كله" و"القمر زعلان ليه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان ضيق.. دانا حمدان تبهر متابعيها

في حضن والدها .. أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

بالأحمر.. ريهام أيمن في أحدث فوتوسيشن لها من حمام سباحة

اطلالة مثيرة للجدل لـ دارين حداد على إنستجرام

بالاسود... شيرين رضا بإطلالة غريبة ومتابعون: شبه مادونا

بالأبيض بشرى تبهر متابعيها من مهرجان فينيسيا الدولي

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من جنش لـ شيكابالا بعد الفوز بـ كأس مصر

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

كيف استقبل إيهاب جلال أنباء توليه تدريب منتخب مصر ؟

رغم خسارة كأس مصر .. فرج عامر يوجه رسالة نارية للمدير الفنى لـ بيراميدز

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

موقف الأهلي من ضم محمود كهربا في يناير.. لجنة التخطيط تدرس الملف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها