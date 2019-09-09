بـ هوت شورت ريهام ايمن تودع الصيف.. ومتابعون: القمر زعلان ليه

شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بمجموعة من الصور لها من أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





حلت الفنانة ريهام ايمن بإطلالة جذابة بارتدائها تيشيرت أبيض وهوت شورت، وأخفت شعرها بارتدائها قبعة علي رأسها.





الفنانة ريهام ايمن لم تتكلف بارتداء الإكسسوارات المكلفة، ووضعت ساعة بيدها مع ميكب خفيف علي وجهها بلون ترابي.





وعلقت الفنانة ريهام ايمن على الصورة "انا حزينة جدا لان الصيف علي وشك ان ينتهي".





لقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمر" و"الجمال كله" و"القمر زعلان ليه".



