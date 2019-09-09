الخدعة الكبرى.. اغتيال رجل دين عراقي رميا بالرصاص بين بغداد وكربلاء.. تفاصيل



وأوضحت أنه "بعد وصول الموسوي إلى طريق بالقرب من المزارع تم اغتياله رميا بالرصاص".



وقالت القناة الروسية إن الموسوي طالب دكتوراه حاليا في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، وهو من مواليد 1985.

أفادت قناة روسيا اليوم، باغتيال رجل الدين العراقي، مؤيد الموسوي، على الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كربلاء.وأشارت القناة إلى أن المنطقة تشهد تجمع ملايين العراقيين لإحياء ليلة الـ 10 من شهر محرم، وهو اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين.ونقلت روسيا اليوم عن مصادر قولها إن "الموسوي اغتيل على طريق كربلاء بغداد بعد تلقيه اتصالا كاذبا لإقامة مجلس حسيني في مزارع على طريق بغداد كربلاء".