الثروة السمكية: محاكمات عسكرية تنتظر المعتدين على البحيرات الشمالية .. فيديو

قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن البحيرات الشمالية في مصر تعرضت لضرر كبير نتيجة التعديات والصرف الصحي وصيد الزريعة.



وأضاف السيد خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تساعد الثروة السمكية في أعمالها من تطوير وتطهير باستخدام الإمكانيات والمعدات التي تمتلكها؛ لنعيد البحيرات إلى طبيعتها مثل بحيرة المنزلة وبحيرة مريوط التي يتم تطويرها على قدم وساق.



وأشار السيد إلى أن المخالفين والمعتدين على البحيرات المصرية سوف يتم إلى محاكمتهم عسكريا.