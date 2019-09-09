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حوادث

30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:16 م
30 دقيقة رعب بوكالة
30 دقيقة رعب بوكالة البلح
رامى المهدي
بذلت قوات الحماية المدنية جهودا مضنية فى السيطرة على الحريق الذي التهم محتوايات محل تجاري بوكالة البلح بمنطقة بولاق أبو العلا، مما أسفر عن تفحم المحل بالكامل دون وقوع أي إصابات.

30 دقيقة عاشها أهالى منطقة بولاق أبو العلا فى المحاولة للسيطرة على اللسنة اللهب .. صدى البلد يرصد لحظات الهلع والرعب بمنطقة وسط البلد.

في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم شهدت منطقة وكالة البلح حالة من الفزع والرعب بسبب اندلاع حريق داخل محل تجاري، حيث تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بحى بولاق أبو العلا، على الفور أمر بالدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمحاصرة كرات اللهب التى التهمت المحل بالكامل المكون من طابقين.

فى اللحظات الأولى من اندلاع الحريق حاول أهالى المنطقة من السيطرة على الحريق ولكن دون جدوى، حيث استغرفت النيران ما يقرب من 10 دقائق وهي مشتعلة، وبعدها فوجئ الأهالى بتصاعد كرات اللهب إلى الطابق الثاني وغطت الدخان سماء المنطقة لتلتهم النيران جميع محتويات المحل بالكامل، مما أحدث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات في المنطقة.

لحظات قليلة وحضر اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بصحبة 10 سيارات إطفاء، وتم التعامل مع اللسنة اللهب بعد محاولات مضنية من قوت الحماية المدنية فى السيطرة على اللسنة اللهب والتى استغرقت ما يقرب من 20 دقيقة لمحاولة إخمادها قبل أن تمتد لباقى المحال المجاورة.
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور
30 دقيقة رعب بوكالة البلح.. نرصد اللحظات الأولى من الحريق.. فيديو وصور

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