اكتشفت سعاد حسني .. ما لا تعرفه عن إنعام سالوسة في عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة إنعام سالوسة والتي أكملت اليوم عامها الثمانين، فهي من مواليد 9 سبتمبر 1939 وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.



إنعام سالوسة والتي بدأت مشوارها الفني عام 1964 متزوجة من المخرج سمير العصفوري وأنجبت منه فتاتين وهما تغريد وهي تعمل بمجال الإخراج ومنى.



وما لا يعرفه الكثير أن إنعام سالوسة دربت عدد من المواهب في بداية مشوارهم الفني على الإلقاء وأبرزهم سعاد حسني والتي ساعدتها بشكل كبير في بداية مشوارها الفني وجمعتهما علاقة صداقة قوية.

