التصوير المسرحى.. أول ورشة متخصصة بالهناجر

أطلق الفنان خالد جلال، اولى الورش الفنية المتخصصة في التصوير المسرحي، وهي ورشة أقيمت خلال المهرجان المصري للمسرح المصري في دورته الـ ١٢ وتضمنت عددا من المبتدئين والمحترفين في مجال التصوير، والتي اختتمت بمعرض للصور المميزة للمتدربين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



والورشة نظمها مركز الهناجر للفنون مجانا تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز بالتعاون مع إدارة المهرجان لتسهيل تدريب أعضاء الورشة من خلال كارت هوية خاص يسمح لهم بحضور جميع العروض مع السماح لهم بمزاولة التصوير خلالهم.



وتنوعت الأعمال المصورة بين التقاط مشاهد من مختلف العروض المسرحية وخاصة الفائز منها بجوائز المهرجان، ومنها "سينما مصر" و"أيام صفرا" و"تسجيل دخول" و"تريفاجو" و"أليس في بلاد العجائب".