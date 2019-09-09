عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من يوم عاشوراء

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، من علماء الأزهر الشريف، أن من أهم الدروس المستفادة من يوم عاشوراء أولا : الإيمان بكل الرسل والأنبياء، وهذا واضح في قول النبي لليهود عندما وجدهم صائمين "نحن أحق بموسى منكم"، ولن يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بكل الرسل والأنبياء.



وأضاف عبد المعز في تصريح له خلال استضافته بإحدى الفضائيات ان من بين الدروس المستفادة في يوم عاشوراء أيضا وجوب شكر الله في السراء والضراء والشكر ليس بالذكر فقط بل يجب ان يكون فعلا بالصلاة والصوم أو إطعام عدد من المساكين أو بناء دور أيتام وغيرها من فعل الخير، كما فعل سيدنا موسى عندما نجاه الله من فرعون فقرر صيام هذا اليوم من كل عام وهذا شكر جيد لله.



وتابع: أما الدرس الثالث فقال عبد المعز: يجب أن يكون الإنسان في معية الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الله يكون مع المحسنين والمتقين والمؤمنين والصابرين.