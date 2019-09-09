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رياضة

بث مباشر .. مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا في تصفيات يورو 2020

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:25 م
محمد رشاد
مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا تعد ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، وذلك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2019.

* موعد مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا
بلجيكا ضد اسكتلندا في مباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً باستاد هامبدن بارك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر التصفيات.

*مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا.. ترتيب الفرق
وقبل مواجهة بلجيكا ضد اسكتلندا، يحتل الأخير المركز الرابع بالمجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 5 مباريات، حيث خسر فى ثلاث مباريات وفاز فى مباراتين .

كما قبل مواجهة بلجيكا ضد اسكتلندا.، يحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

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