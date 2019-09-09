بث مباشر .. مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا في تصفيات يورو 2020

مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا تعد ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، وذلك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2019.



* موعد مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا

بلجيكا ضد اسكتلندا في مباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً باستاد هامبدن بارك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر التصفيات.



*مباراة بلجيكا ضد اسكتلندا.. ترتيب الفرق

وقبل مواجهة بلجيكا ضد اسكتلندا، يحتل الأخير المركز الرابع بالمجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 5 مباريات، حيث خسر فى ثلاث مباريات وفاز فى مباراتين .



كما قبل مواجهة بلجيكا ضد اسكتلندا.، يحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن.