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ديني

خالد الجندى: برنامجي يواجه تجار الدين وله تأثير إيجابي .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:26 م
الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن برنامجه له تأثير إيجابي كبير فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن بعض أحاديثه تصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي وتتابعها وكالات الأنباء.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "بعض أحاديثي تعتبر بالونات اختبار لكشف تجار الدين والسفهاء، الذين عطلونا عن فهم القرآن، ونتج عنهم الإرهابيين، وقالوا إن العلاقة جنسية مع الحور العين، علشان يجندوا الشباب يفجروا ويقتلوا الناس، ويضربوا فى الثوابت، وأحنا كثيرا واجهنا هذه الأمور لحماية الدين والوطن".

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