مشروع صناعي عملاق.. الفيوم تستخرج الأملاح من الساحل الشمالي ببحيرة قارون

تستعد محافظة الفيوم، لإنشاء مشروع ضخم من أجل استخراج الأملاح من الساحل الشمالي في بحيرة قارون، مما يوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وفتح باب التصدير والتعاون مع الشركات الأجنبية .



وأوضح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن المحافظة بصدد إنشاء مشروع صناعي عملاق لاستخراج الأملاح على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية الصينية، وبالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتنمية البحيرة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.



وفي هذا الإطار استقبل المحافظ إكساي لينج رئيس القسم الفني بالشركة الصينية، وماو أكسنج مهندس المعاينات الميدانية بالشركة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء جمال طه أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية، والعميد محمود عبد الله محمود مدير التخطيط بالشركة، واللواء عبد المحسن الشبراوي وكيل الشركة الصينية بمصر، ومسئولي أملاك الدولة والبيئة والطرق والإسكان والمستشار الاقتصادي للمحافظة وممثلي شركة إميسال للأملاح.



خلال اللقاء رحب محافظ الفيوم بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى التعاون مع مختلف الجهات العاملة بالمجال الاستثماري، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات البيئية مما يؤهلها لأن تكون أرضًا واعدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن المشروع المزمع إقامته على مساحة 4 آلاف فدان على الساحل الشمالي لبحيرة قارون قد تم الانتهاء من العديد من الإجراءات مع مختلف الجهات كالهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة الاستثمار والآثار والمحميات والزراعة والرى والعديد من الجهات ذات الصلة.



تم خلال اللقاء عرض فيلمين تسجيلين أحدهما عن المعالم السياحية والأثرية والبيئية بمحافظة الفيوم، والآخر عن موقع المشروع.



عقب اللقاء قام محافظ الفيوم ووفد الشركة والحضور بزيارة الموقع المزمع إقامة المشروع علية لتفقده على أرض الواقع، وخلال الزيارة تم التأكيد على إعداد بيان تفصيلى بالخدمات والمرافق التى ستخدم المشروع من توفير التيار الكهربى والغاز ومياه الرى التى ستستخدم في بعض مراحل العمليات الكيميائية، بجانب الاستعانة ببعض خبرات وتجارب شركة الأملاح إميسال.



وأشار المحافظ إلى أن موقع المشروع يتسم بالعديد من الميزات المكانية منها القرب من الطريق الإقليمى وتوافر عنصر الأيدى العاملة بالسعر المناسب والقرب من مواقع الخدمات، كما أوضح أن الموقع بطول 3,6كم بساحل البحيرة في متوسط 4,5 كم تقريبًا.



ومن جانبهم أشار مسئولو الشركة الوطنية للمشروعات الى أن المشروع سيركز على استخراج واستخلاص عنصر الـ ( صودا آش ) الذى يستخدم فى إنتاج ملح الطعام والحجر الجيري بشكل أساسي، بجانب بعض المستحضرات الطبية والبويات وصناعة الزجاج وغيرها من المواد الصناعية التى تستخدم في مجالات الصباغة والغزل والنسيج.