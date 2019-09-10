بعد قرار وقف استيراد الدواجن..الفلاحين: في مصلحة المربي والمواطن وتؤدي إلي توازن أسعارها بالأسواق.. والاتحاد: نناشد بتوفير مستلزمات التربية بأسعار مناسبة حتى لا تضر بمصلحة المواطن

الفلاحين : أسعار الدواجن تستقر بالأسواق..ولا حاجة لاستيرادها

الفلاحين: ننتج مليار و600 ألف من الدواجن محليا

اتحاد الفلاحين يناشد بتوفير مستلزمات تربية الدواجن قبل وقف استيرادها









أعلن الاتحاد العام المصرى لمنتجى الدواجن، مؤخرا، أنه فى ظل التدنى الموسمى الراهن فى أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة فى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج .





استطلع "صدي البلد" تقريرا حول وقف استيراد الدواجن من الخارج وهل ستؤثر علي أسعارها محليا أم ستكون في مصلحة كلا من المربي والمواطن.





وأشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، بقرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الدواجن، وذلك حفاظًا على الثروة الداجنة فى مصر من تدهور أسعارها خاصة أن الدواجن المستوردة أقل فى الأسعار من الدواجن المحلية.





وأوضح "أبوصدام" خلال تصريحات لـ صدى البلد، أننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى مصر لذا من الأفضل عدم استيرادها والسعى وراء إنتاج كميات أكبر لتصديرها إلى الخارج.





ونفى "نقيب الفلاحين" غلاء أسعار الدواجن نتيجة وقف استيرادها، وذلك لأنها بالفعل انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية حتى أنها كانت لا تحقق هامش ربح لمربي الدواجن، معلقًا: "خراب بيوت للمزارعين".





وأكد أن أسعار الدواجن تستقر بالأسواق ولكن لا ينخفض سعرها الحالى عما هو حتى لا يتم الإضرار بالمربين من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحفاظ على الثروة الداجنة فى مصر.





ولفت إلى أن فكرة وقف استيراد الدواجن من الخارج تؤدى إلى عمل توازن داخل الأسواق؛ بحيثُ لانضر المربي ولا نضر المواطن.





وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن توجيهات القيادة السياسية بوقف استيراد المنتجات الداجنة أنقذ الإنتاج الداجني المحلي، لافتا الى ان قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد الدواجن، قرار صائب جاء في الوقت المناسب لينقذ سوق الدواجن المحلي من الانهيار وأسعد هذا القرار مزارعي الدواجن.





وأكد أبو صدام، انخفاص أسعار الدواجن كاد أن يعصف بصناعتها حيث انخفضت الأسعار بدرجة كبيرة لتصل الى حد الخسارة للمربين في ظل وصول الإنتاج المحلي إلى مليار و600 الف طائر، مع استمرار الاستيراد مما دعى لضرورة حظر الاستيراد، خاصة أننا دخلنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا نحتاج إلى الاستيراد حاليا، وعلينا العمل على تنمية الثروة الداجنة محليا وتوفير الأعلاف بكميات وأسعار مناسبة دعما لمربي الدواجن.





وأشار أبو صدام إلى أن وصول مصر للاكتفاء الذاتي كان أملا تحقق بفضل جهود المخلصين من المسؤولين ومن المربين، لافتا الى أن الحفاظ على هذا الإنجاز وتنميته يحتاج الى جهود كبيرة ودعم لصغار مربي الدواجن الذين يمثلون أكثر من 70% من المنتجين على أن يكون الهدف القادم هو تصدير الفائض للخارج وتوفير الأمصال والأدوية ومستلزمات إنتاج الدواجن بأسعار مناسبة وكميات تغطي الاحتياجات.





فيما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، أن وقف استيراد الدواجن خطوة إيجابية في النهوض بالقطاع الداجني في مصر ، ولكن قبل تلك الخطوة لابد من توفير مستلزمات التربية بأسعار مناسبة من حيث الأعلاف والأدوات الأخري.





وأشار "فرج" في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن أسعار الدواجن في مصر قد ترتفع أسعارها بعد فترة بسبب هذا القرار ، لذا نناشد الهيئة الوطنية للثروة الداجنة، بتوفير سلالات من الكتاكيت للمربين بأعداد تناسب استهلاك المصريين.





وقال "رئيس اتحاد الفلاحين" ان صناعة الدواجن في مصر كانت في طريقها إلي الانهيار بسبب استيراد الدواجن بأسعار أقل من أسعار الدواجن المحلية فكان بعض المواطنين تقبل علي المستوردة لقلة أسعارها.



