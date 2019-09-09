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منوعات

ملحمة إنسانية.. صور مذهلة لطفلة تعتني بأخيها الأكبر وهو يصارع السرطان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
نشرت أم مكلومة صورة مؤثرة لابنها الذي يصارع مرض سرطان الدم في حين كرّست أخته التي يكبرها بعام نفسها لمساعدته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص حالة الطفل "بيكيت بيرج" بسرطان الدم الحاد اللمفاوي في الثانية من عمره في أبريل عام 2018، ومنذ ذلك الحين أمضى شهورًا في المستشفى للعلاج الكيميائي.

في صور المذهلة التي التقطتها السيدة "كيتلين بيرج"، في شهر يناير الماضي ، يمكن رؤية الأخت غير الشقيقة للطفل بيكيت، وهي تفرك ظهر شقيقها وهو يميل على المرحاض، مطمئنة إياه بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

وعلى الرغم من كون الطفل بيكيت أكبر من أخته الصغيرة بـ 14 شهرا، إلا أنها تراعي أخيها وتقوم بغسل يده و حمله إلى الأريكة، علاوة على عرضها مساعدة أمها وابيها في تنظيف الحمام .

وتقول الأم إن ابنتها تتجنب اللعب مع رفاقها وتفضل البقاء في المنزل مع بيكيت حتى تتمكن من متابعة ذلك عن كثب.

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