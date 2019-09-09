استمرار انتهاكات الاتفاق النووي.. الوكالة الذرية تؤكد استخدام إيران لأجهزة الطرد المركزية الجديدة.. وتمنح طهران فرصة شهرين للرد عليها

*الوكالة الدولية للطاقة تهاجم إيران بسبب انتهاك الاتفاق النووي

*طهران تركب مزيدا من أجهزة الطرد المركزية *الوكالة الذرية تؤكد تركيب إيران لأجهزة الطرد الجديدة





أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران ليس لديها وقت لإضاعته فيما يتعلق بإجابة أسئلتها التي يقول دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار لليورانيوم في موقع لم تكشف عنه طهران للوكالة.





وأضافت الوكالة أن إيران بدأت تنفيذ تعهدها الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل أكبر وهذه المرة بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والمضي نحو تخصيب اليورانيوم بها برغم أن هذا محظور بموجب الاتفاق النووي.





ويقول دبلوماسيون إن إيران لم تفسر بعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف وصلت جزيئات من اليورانيوم إلى ما قالت عنه طهران إنه منشأة لتنظيف السجاد.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارض الاتفاق بشدة، هو أول من أشار للموقع في العام الماضي، ووصفه بأنه "مخزن نووي سري" قائلا إنه يحتوي على مواد مشعة غير معروفة نُقلت من هناك منذ ذلك الحين.





وتفاصيل عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة سرية وعادة لا تعلق عليها. لكن كورنيل فيروتا القائم بأعمال المدير العام للوكالة أوضح أنه ضغط على إيران خلال اجتماعات في طهران يوم الأحد من أجل تحسين تعاونها مع الوكالة.





وقال فيروتا، الذي تسلم المنصب بعد وفاة المدير العام يوكيا أمانو في يوليو، في مؤتمر صحفي خلال اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة "الوقت كالسيف".





وأشار إلى اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية، ورئيس منظمة الطاقة الذرية قائلا إن رسالته "وصلت جيدا".





وقال دبلوماسيون حضروا إفادة لكبير مفتشي الوكالة الأسبوع الماضي إن الوكالة أبلغت الدول الأعضاء فيها بأن إيران أمامها شهران للإجابة عن تساؤلاتها لكن طهران أعطت وصفا عاما للأمر بسبب سريته.





وفي نفس الوقت لم تطلق الوكالة بعد جرس الإنذار لأن مثل تلك التساؤلات هي جزء من عملية شديدة الدقة يمكن أن تستغرق شهورا.





وقال فيروتا دون أن يخوض في تفاصيل "نحن.. شديدو الدقة والتدقيق ونحن مخلصون للتفويض الذي لدينا".





انتهاك جديد

يسمح الاتفاق المبرم عام 2015 لإيران بإنتاج يورانيوم مخصب باستخدام ما يزيد قليلا على خمسة آلاف من الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي (آي.آر-1). كما يمكن لطهران بموجب الاتفاق استخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا للأغراض البحثية فحسب لكن دون تخزين اليورانيوم المخصب.





لكن إيران تتجاوز الحدود المفروضة على أنشطتها الذرية خطوة بخطوة ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو من العام الماضي.





وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها ستتجاوز حدود الاتفاق بخصوص البحث والتطوير وهو مصطلح يطبق على استخدام إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.





وصرح متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغتها بأنها تجري تعديلات لاستيعاب مجموعات مترابطة، تشمل 164 من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي.آر-2 إم) و(آي.آر-4). وكان الاتفاق قد ألغى السلاسل بهذا الحجم والنوع.





وأضاف المتحدث أن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحققوا من أن إيران ركبت أو تعكف على تركيب أعداد أقل من أجهزة الطرد المركزي المتطورة المتنوعة.





وتابع: "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر.





وذكر أن إيران أبلغت الوكالة بأنها ستجري تعديلا على خطوط أجهزة الطرد المركزي البحثية حتى يتسنى إنتاج اليورانيوم المخصب وهو ما لا يسمح به الاتفاق.



