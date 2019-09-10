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تعليم

جامعة القاهرة ووزارة التضامن تحتفلان بتكريم الدفعة الثانية للدبلومة المهنية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة، اليوم، حفل تخرج طلاب الدفعة الثانية للدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور احمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة.

ويفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت ووزيرة التضامن الاجتماعي، المقر الدائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجامعة القاهرة بجوار كلية الآداب، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، والرد على استفساراتهم حول خطورة مشكلة الإدمان، وتقديم الاستشارات للطلاب من خلال نخبة من المتخصصين في مجال مكافحة الإدمان.

وتعد الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، هي أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وكانت جامعة القاهرة، وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مقر دائم لأسرة الصندوق داخل الجامعة، وتبلغ مدة البروتوكول 10 سنوات تعمل وزارة التضامن الاجتماعي داخل جامعة القاهرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.

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