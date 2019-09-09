جاءت من بلاد الشام.. «الست توحيدة» أول ممثلة كوميدية في مصر

تميزت السينما المصرية منذ نشأتها بالحس الكوميدي والطابع الفكاهي الذي غلب على أكثر الأعمال التي عرضت عبر تاريخ السينما وحتى الآن، وكانت السينما المصرية بوابة الشهرة للكثير من الأبطال المصريين وغير المصريين.



واحدة من أبطال السينما المصرية، هي الممثلة الكوميدية توحيدة والشهيرة بـ " الست توحيدة"، وهي مطربة جاءت من سوريا مع بداية عشرينيات القرن الماضي، وعرفها المصريون باسم " الست توحيدة"، ولجأت إلى كامل الأصلي وهو شاب لبناني يجيد اللغة الفرنسية وله مسرح للتمثيل الفكاهي اسمه " مسرح الابتهاج".



وحسب كتاب تراث مصري للباحث أيمن عثمان، فإن توحيدة التحقت بفرقة كامل الأصلي، وبدأت أعمالها بإلقاء بعض المقطوعات الغنائية بين الفصول الفكاهية ثم اشتركت في التمثيل.



ويضيف الكاتب:" أن توحيدة لما اشتهرت هجرت المسرح، وأنشأت كازينو توحيدة، وبذلك تكون هي أول ممثلة كوميدية في مصر".

تعرفت الست توحيدة خلال مسيرتها على الملحن محمد القصبجي عندما كانت تغني في صالة ألف ليلة وليلة وقدم لها لحن :الحب له أحكام.. فغنته وصفق لها الجمهور، وكانت تغني أيضا أغاني عبده الحامولي ومحمد عثمان.



تزوجت توحيدة من مانولي صاحب صالة (ألف ليلة وليلة) لكن بعد وفاته افتتحت صالتها (البيجو بالاس) في شارع عماد الدين وغنت فيه حتى وفاتها سنة 1933.



ويقول الكاتب الراحل مكاوي سعيد في مقال له، إن الست توحيدة هي سيدة لبنانية اسمها الأصلى «لطيفة إلياس فخر»، وقد هاجرت إلى مصر فى عام 1900.



وللست توحيدة عدة طقطوقات منها" في البعد ياما كنت انوح، الحب له أحكام"، إلا أن هذه الطقطوقات لم تسجل باسمها.

