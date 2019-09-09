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رياضة

مدرب الأرجنتين يشيد بتنظيم مصر لبطولة العالم لناشئات الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:22 م
منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين لناشئات الكرة الطائرة
قسم الرياضة
أشاد روبرتو ويلفلين مدرب منتخب الأرجنتين لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بالتنظيم الرائع وحسن الاستضافة من جانب القائمين على تنظيم بطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى.

منتخب الأرجنتين لناشئات كرة الطائرة

وأكد أن فريقه أدى مباراة اليوم أمام تايلاند بالجولة الاخيرة بدور المجموعات بشكل جيد حيث قامت اللاعبات بتنفيذ خطة اللعب كما يجب.

وأضاف أن أداء اللاعبات تحسن خلال مباراة اليوم فقد خاضوا المباريات السابقة وخاصة المباراة الاولى بدور المجموعات وهم فى حالة توتر عالية أثرت على أدائهم.

دور الـ 16 لكرة الطائرة

وعن استعداده لمباراة دور ال١٦ المقبلة أمام بيرو قال "نحن نعرف منتخب بيرو جيدا وشاهدنا مباريات له والمباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين فريق بيرو فريق جيد".

منتخب الأرجنتين

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل لدور الـ ١٦ كثالث المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط عقب الفوز اليوم على تايلاند 3-0 .

وتواجه الأرجنتين فى الدور المقبل منتخب بيرو ثاني المجموعة الرابعة.

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