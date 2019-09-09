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أخبار العالم

3 قتلى في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:12 م
قتلى في إطلاق نار
قتلى في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية
رحيم يسري
أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 3 قتلى جراء إطلاق النار.

وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا إلا أن محطة RTV Rijnmond الهولندية نقلت عن مسئول بالشرطة قوله إن 3 على الأقل قتلوا جراء الحادث.

ولم تكشف السلطات رسميا عن عدد المصابين أو الضحايا أو سبب الحادث.

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