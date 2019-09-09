3 قتلى في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 3 قتلى جراء إطلاق النار.



وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا إلا أن محطة RTV Rijnmond الهولندية نقلت عن مسئول بالشرطة قوله إن 3 على الأقل قتلوا جراء الحادث.



ولم تكشف السلطات رسميا عن عدد المصابين أو الضحايا أو سبب الحادث.

