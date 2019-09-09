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توك شو

مش هسكت على الإهانة .. محمد رشاد يفجر مفاجأة عن دويتو مع محمد رمضان.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:11 م
الفنان محمد رشاد
الفنان محمد رشاد
محمد القاضي
قال الفنان محمد رشاد، إنه يجب على الفنان أن ينافس نفسه أولا قبل أن ينافس أي فنان آخر.

وأضاف "رشاد"، خلال استضافته ببرنامج "عرب وود"،: «الفنان المفروض يكون عارف إمكانياته وطموحه وعارف الحلم اللي هو عايزه، وعليه أن ينافس نفسه لحد ما يوصل لحلمه».

وتابع: «محمد رمضان من الشخصيات اللي بحبها جدا ومن الفنانين المحترمين، وبيني وبينه معرفة شخصية، وممكن يكون فيه لقاء ودويتو بيني وبينه، وممكن يكون فيه أغنية بفكر محمد رمضان علشان أنا مقتنع بفكره».

واضاف: «لا أقبل أن يتجاوز أي شخص على أهلي أو أهل بيتي ولا أي حد يخصني لأني مش هسكت»، مردفا: «فكرة التمثيل قريبة مني وموجودة عندي، وأي حاجة بتكمل نجاحي مش هسيبها».

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